А.Ярмоленко попал в мировую футбольную азбуку
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко попал в мировой футбольной азбуки, передает УНН со ссылкой на Вleacherrepor.
Вleacherrepor создал футбольную азбуку из 26 футболистов, использовав для каждой буквы фамилию известного футболиста.
"В мире не так много замечательных игроков, фамилия которых начинается на "Y" (Yarmolenko). А.Ярмоленко - прекрасный игрок, который может выиграть соревнования одной ногой. Он становится нашим четвертым, последним и наименее гламурным нападающим. Он, вероятно, не получит много игрового времени, в отличие от его коллег, однако украинец показывает ризноматну гру ... ", - говорится в сообщении Вleacherrepor.
Заметим, что компания динамовцу в символической алфавитном сборной мира составили Месси, Роналду, Неймар, Иньеста и другие звезды.
Как сообщал УНН, А.Ярмоленко забил более 150 голов в карьере.