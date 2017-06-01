А.Ярмоленко переміг в бомбардирській гонці УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Нападник ФК “Динамо” (Київ) Андрій Ярмоленко з 15-ма забитими м’ячами став найкращим бомбардиром турніру Ліга Парі-Матч сезону 2016/17, інформує УНН з посиланням на прес-службу “біло-синіх”.
На другому місці з показником 13 м’ячів фінішував Факундо Феррейра, на третьому з 11-ма Густаво Бланко-Лещук (обидва — “Шахтар”). До шістки найкращих потрапили ще три представника “Динамо” — Жуніор Мораєс (10), Денис Гармаш і Артем Бєсєдін (обидва забили по 9 м’ячів).
Примітно, що для А.Ярмоленка подібне досягнення — перше в кар’єрі.
Довідка: починаючи з 1936 року дев’ять гравців “Динамо” ставали найкращими голеадорами чемпіонату України або СРСР. Олегу Блохіну вдавалося зробити це п’ять разів, Максиму Шацьких — два, Макарові Гончаренку, Андрію Зазроєву, Олегу Протасову, Сергію Реброву, Андрію Шевченку, Артему Мілевському та Андрію Ярмоленку — по одному.