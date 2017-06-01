А.Ярмоленко победил в бомбардирской гонке УПЛ

На втором месте с показателем 13 мячей финишировал Феррейра, на третьем с 11-ю Густаво Бланко-Лещук (оба — “Шахтер”). В шестерку лучших попали еще три представителя “Динамо” — Жуниор Мораес (10), Денис Гармаш и Артем Беседин (оба забили по 9 мячей).

Примечательно, что для А.Ярмоленка подобное достижение — первое в карьере.

Справка: начиная с 1936 года девять игроков “Динамо” становились лучшими голеадорами чемпионата Украины или СССР. Олегу Блохину удавалось сделать это пять раз, Максиму Шацких — два, Макару Гончаренко, Андрею Зазроеву, Олегу Протасову, Сергею Реброву, Андрею Шевченко, Артему Милевскому и Андрею Ярмоленко — по одному.