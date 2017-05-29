А.Ярмоленка визнано кращим гравцем 31 туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Українська Прем'єр-ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначили найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь в іграх 31 туру Ліги Парі-Матч, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.
За підсумком голосування перемогу здобув нападник "Динамо" Андрій Ярмоленко, який у матчі з "Шахтарем" відзначився дублем і допоміг "біло-синім" виграти 3:2.
Повідомляється, що за нього віддали голоси всі респонденти, крім одного.
Зазначимо також, до експертної ради увійшли: Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Олександр Сопко, Віктор Грачов, Дмитро Поворознюк, Вадим Місюра, Ігор Циганик, Йожеф Сабо, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу.
Нагадаємо, що А.Ярмоленко став автором одного із забитих м'ячів у складі зірок світу в матчі проти легенд "Атлетіко".