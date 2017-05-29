А.Ярмоленка признан лучшим игроком 31 тура УПЛ

По итогам голосования победу одержал нападающий "Динамо" Андрей Ярмоленко, в матче с "Шахтером" отметился дублем и помог "бело-синим" выиграть 3:2.

Сообщается, что за него отдали голоса все респонденты, кроме одного.

Отметим также, экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Александр Сопко, Виктор Грачев, Дмитрий Поворознюк, Вадим Мисюра, Игорь Цыганик, Йожеф Сабо, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу.

Напомним, что А.Ярмоленко стал автором одного из забитых мячей в составе звезд мира в матче против легенд "Атлетико".