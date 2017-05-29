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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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А.Ярмоленка признан лучшим игроком 31 тура УПЛ

Киев • УНН

 • 12930 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Украинская Премьер-лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определили яркого футболиста из всех, принявших участие в играх 31 тура Лиги Пари-Матч, информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.

А.Ярмоленка признан лучшим игроком 31 тура УПЛ

По итогам голосования победу одержал нападающий "Динамо" Андрей Ярмоленко, в матче с "Шахтером" отметился дублем и помог "бело-синим" выиграть 3:2.

Сообщается, что за него отдали голоса все респонденты, кроме одного.

Отметим также, экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Александр Сопко, Виктор Грачев, Дмитрий Поворознюк, Вадим Мисюра, Игорь Цыганик, Йожеф Сабо, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу.

Напомним, что А.Ярмоленко стал автором одного из забитых мячей в составе звезд мира в матче против легенд "Атлетико".

Украинские Национальные Новости

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