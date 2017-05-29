А.Ярмоленка признан лучшим игроком 31 тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Украинская Премьер-лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определили яркого футболиста из всех, принявших участие в играх 31 тура Лиги Пари-Матч, информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.
По итогам голосования победу одержал нападающий "Динамо" Андрей Ярмоленко, в матче с "Шахтером" отметился дублем и помог "бело-синим" выиграть 3:2.
Сообщается, что за него отдали голоса все респонденты, кроме одного.
Отметим также, экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Александр Сопко, Виктор Грачев, Дмитрий Поворознюк, Вадим Мисюра, Игорь Цыганик, Йожеф Сабо, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу.
Напомним, что А.Ярмоленко стал автором одного из забитых мячей в составе звезд мира в матче против легенд "Атлетико".