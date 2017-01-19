А.Воронін очолив футбольну команду сьомої ліги Німеччини

37-річний А.Воронін, котрий раніше отримав ліцензію тренера, буде керувати "Бюдеріхом", що виступає в сьомій за рангом лізі Німеччини.

Нагадаємо, що більшість ігрової кар'єри українець провів саме у Німеччині - за менхенгладбахську "Боруссію", "Майнц", "Кельн", "Байєр", "Герту" і "Фортуну".

Додамо також, у складі збірної України А.Воронін відіграв 74 поєдинки (8 голів).

Як повідомляв УНН, в 2015 році, екс-форвард збірної України Андрій Воронін прийняв рішення завершити футбольну кар'єру.