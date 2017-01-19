А.Воронін очолив футбольну команду сьомої ліги Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Екс-нападник збірної України Андрій Воронін став головним наставником ФК "Бюдеріх", повідомляє УНН з посиланням на сайт німецького клубу.
37-річний А.Воронін, котрий раніше отримав ліцензію тренера, буде керувати "Бюдеріхом", що виступає в сьомій за рангом лізі Німеччини.
Нагадаємо, що більшість ігрової кар'єри українець провів саме у Німеччині - за менхенгладбахську "Боруссію", "Майнц", "Кельн", "Байєр", "Герту" і "Фортуну".
Додамо також, у складі збірної України А.Воронін відіграв 74 поєдинки (8 голів).
Як повідомляв УНН, в 2015 році, екс-форвард збірної України Андрій Воронін прийняв рішення завершити футбольну кар'єру.