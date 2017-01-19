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А.Воронин возглавил футбольную команду седьмой лиги Германии

А.Воронин возглавил футбольную команду седьмой лиги Германии

Киев • УНН

 • 14756 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Экс-нападающий сборной Украины Андрей Воронин стал главным наставником ФК "Бюдерих", сообщает УНН со ссылкой на сайт немецкого клуба.

37-летний А.Воронин, который ранее получил лицензию тренера, будет руководить "Бюдерихом", выступающим в седьмой по рангу лиге Германии.

Напомним, что большинство игровой карьеры украинец провел именно в Германии - за менхенгладбахскую "Боруссию", "Майнц", "Кельн", "Байер", "Герту" и "Фортуну".

Добавим также, в составе сборной Украины А.Воронин сыграл 74 поединка (8 голов).

Как сообщал УНН, в 2015 году, экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин принял решение завершить футбольную карьеру.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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