А ви вже купили подарунки рідним чи відкладаєте це на останній момент?
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Адже хочемо вам порадити місце, де ви зможете знайти подарунки на будь-який смак, розмір та вартість. ТРЦ SkyMall — справжня знахідка для новорічного шопінгу. Тут є вдосталь крутих брендів, де ви можете придбати подарунки рідним, таких як: UAmade, СМІК, Акварель, Bookling. Якщо віддаєте перевагу корисним та багатофункціональним подарункам для дому, то вам однозначно в JYSK або Bed4you.
Також слід зазначити, що майже в кожному магазині ТРЦ SkyMall зараз проводяться великі зимові розпродажі. Так в магазинах Reserved, Mohito, Cropp, Sinsay, United Colors of Beneton діють знижки до -50% на все. А в магазинах Colin's, Срібна Країна та Women'secret купуючи дві речі чи прикраси — третю отримуєте у подарунок. Погодьтесь, що це досить вигідно.
Тож обов'язково радимо вам завітати в ТРЦ SkyMall на святковий шопінг та відпочинок усією родиною.
Графік роботи ТРЦ 1 січня:
- усі магазини працюватимуть з 12:00 до 20:00;
- аптека Farmacia з 12:00 до 20:00;
- гіпермаркет NOVUS працює як і зазвичай.
Адреса: ТРЦ SkyMall, проспект Романа Шухевича, 2т.