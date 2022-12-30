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Вы уже купили подарки родным или откладываете это на последний момент?

Вы уже купили подарки родным или откладываете это на последний момент?

Киев • УНН

 • 1401596 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Ведь хотим вам посоветовать место, где вы сможете найти подарки на любой вкус, размер и стоимость. ТРЦ SkyMall — настоящая находка для новогоднего шопинга. Здесь достаточно крутых брендов, где вы можете приобрести подарки родным, таких как: UAmade, СМИК, Акварель, Bookling. Если предпочитаете полезные и многофункциональные подарки для дома, то вам однозначно в JYSK или Bed4you.

Также следует отметить, что почти в каждом магазине ТРЦ SkyMall сейчас проходят большие зимние распродажи. Так в магазинах Reserved, Mohito, Cropp, Sinsay, United Colors of Beneton действуют скидки до –50% на все. А в магазинах Colin's, Срібна Країна и Women'secret покупая две вещи или украшения — третье получаете в подарок. Согласитесь, что это достаточно выгодно.

Поэтому обязательно советуем посетить ТРЦ SkyMall на праздничный шопинг и отдых всей семьей.

График работы ТРЦ 1 января:
– все магазины будут работать с 12:00 до 20:00;
– аптека Farmacia с 12:00 до 20:00;
- гипермаркет NOVUS работает так же, как обычно.

Адрес: ТРЦ SkyMall, проспект Романа Шухевича, 2т.

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