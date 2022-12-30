Вы уже купили подарки родным или откладываете это на последний момент?

Также следует отметить, что почти в каждом магазине ТРЦ SkyMall сейчас проходят большие зимние распродажи. Так в магазинах Reserved, Mohito, Cropp, Sinsay, United Colors of Beneton действуют скидки до –50% на все. А в магазинах Colin's, Срібна Країна и Women'secret покупая две вещи или украшения — третье получаете в подарок. Согласитесь, что это достаточно выгодно.

Поэтому обязательно советуем посетить ТРЦ SkyMall на праздничный шопинг и отдых всей семьей.

График работы ТРЦ 1 января:

– все магазины будут работать с 12:00 до 20:00;

– аптека Farmacia с 12:00 до 20:00;

- гипермаркет NOVUS работает так же, как обычно.

Адрес: ТРЦ SkyMall, проспект Романа Шухевича, 2т.