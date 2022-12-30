Вы уже купили подарки родным или откладываете это на последний момент?
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Ведь хотим вам посоветовать место, где вы сможете найти подарки на любой вкус, размер и стоимость. ТРЦ SkyMall — настоящая находка для новогоднего шопинга. Здесь достаточно крутых брендов, где вы можете приобрести подарки родным, таких как: UAmade, СМИК, Акварель, Bookling. Если предпочитаете полезные и многофункциональные подарки для дома, то вам однозначно в JYSK или Bed4you.
Также следует отметить, что почти в каждом магазине ТРЦ SkyMall сейчас проходят большие зимние распродажи. Так в магазинах Reserved, Mohito, Cropp, Sinsay, United Colors of Beneton действуют скидки до –50% на все. А в магазинах Colin's, Срібна Країна и Women'secret покупая две вещи или украшения — третье получаете в подарок. Согласитесь, что это достаточно выгодно.
Поэтому обязательно советуем посетить ТРЦ SkyMall на праздничный шопинг и отдых всей семьей.
График работы ТРЦ 1 января:
– все магазины будут работать с 12:00 до 20:00;
– аптека Farmacia с 12:00 до 20:00;
- гипермаркет NOVUS работает так же, как обычно.
Адрес: ТРЦ SkyMall, проспект Романа Шухевича, 2т.