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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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А.Венгер підписав новий контракт із "Арсеналом"

Київ • УНН

 • 9098 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Лондонський “Арсенал” підтвердив підписання нової угоди з головним тренером команди французом Арсеном Венгером, повідомляє УНН з посиланням на сайт “канонірів”.

А.Венгер підписав новий контракт із "Арсеналом"

Досвідчений французький фахівець, котрий керує лондонським колективом з 1996 року, продовжив контракт ще на два сезони. Колишня угода закінчувалася 30 червня 2017 року.

“Наша мета — перемогти в Прем’єр-лізі і завоювати великі трофеї в Європі. Ми будемо працювати без відпочинку, поки не досягнемо цього. Арсен — найкращий варіант для здійснення цих цілей. У нього фантастичний список досягнень, і він користується нашою повною підтримкою”, — сказав глава “Арсеналу” Стен Кронке.

Варто відзначити, що А.Венгер на чолі “канонірів” виграв три чемпіонські титули, сім Кубків Англії і шість Суперкубків.

Нагадаємо, що у сезоні 2016/17 “каноніри” вперше за весь час керівництва француза не потрапили до топ-4 АПЛ, але певною мірою компенсували це рекордним в історії — 13-м, виграним Кубком Англії.

 

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