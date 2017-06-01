А.Венгер підписав новий контракт із "Арсеналом"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Лондонський “Арсенал” підтвердив підписання нової угоди з головним тренером команди французом Арсеном Венгером, повідомляє УНН з посиланням на сайт “канонірів”.
Досвідчений французький фахівець, котрий керує лондонським колективом з 1996 року, продовжив контракт ще на два сезони. Колишня угода закінчувалася 30 червня 2017 року.
“Наша мета — перемогти в Прем’єр-лізі і завоювати великі трофеї в Європі. Ми будемо працювати без відпочинку, поки не досягнемо цього. Арсен — найкращий варіант для здійснення цих цілей. У нього фантастичний список досягнень, і він користується нашою повною підтримкою”, — сказав глава “Арсеналу” Стен Кронке.
Варто відзначити, що А.Венгер на чолі “канонірів” виграв три чемпіонські титули, сім Кубків Англії і шість Суперкубків.
Нагадаємо, що у сезоні 2016/17 “каноніри” вперше за весь час керівництва француза не потрапили до топ-4 АПЛ, але певною мірою компенсували це рекордним в історії — 13-м, виграним Кубком Англії.