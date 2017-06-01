А.Венгер подписал новый контракт с "Арсеналом"

Опытный французский специалист, который руководит лондонским коллективом с 1996 года, продлил контракт еще на два сезона. Прежнее соглашение заканчивалось 30 июня 2017.

“Наша цель — победить в Премьер-лиге и завоевать большие трофеи в Европе. Мы будем работать без отдыха, пока не достигнем этого. Арсен — лучший вариант для осуществления этих целей. У него фантастический список достижений, и он пользуется нашей полной поддержкой”, — сказал глава “Арсенала” Стэн Кронке.

Стоит отметить, что А.Венгер во главе “канониров” выиграл три чемпионских титула, семь Кубков Англии и шесть Суперкубков.

Напомним, что в сезоне 2016/17 “канониры” впервые за все время руководства француза не попавшие в топ-4 АПЛ, но в определенной степени компенсировали это рекордным в истории — 13-м, выигранным Кубком Англии.