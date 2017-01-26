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А.Ван дер Беллен вступив на посаду президента Австрії

А.Ван дер Беллен вступив на посаду президента Австрії

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Александр Ван дер Беллен у четвер склав присягу у парламенті країни та вступив на посаду президента Австрії, передає УНН з посиланням на DW.

Як зазначається, у післявоєнній історії країни главою держави вперше став представник опозиції.

Так, 73-річний професор економіки А.Ван дер Беллен багато років очолював партію “зелених”. У другому турі президентських виборів, що відбулися 4 грудня 2016 року, він обійшов лідера правопопулістської австрійської партії свободи Норберта Хофера, набравши 53,4% голосів.

Також повідомляється, що за традицією, правляча коаліція формально направить президенту в день вступу на посаду пропозицію про відставку, яке, як очікується, глава держави відхилить. При цьому коаліція в складі Соціал-демократичної партії і консервативної Австрійської народної партії переживає серйозну кризу і веде переговори про доцільність співпраці.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко привітав А.Ван дер Беллена з перемогою на президентських виборах в Австрії.

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