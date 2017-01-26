А.Ван дер Беллен вступил в должность президента Австрии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Александр Ван дер Беллен в четверг принес присягу в парламенте страны и вступил в должность президента Австрии, передает УНН со ссылкой на DW.
Как отмечается, в послевоенной истории страны главой государства впервые стал представитель оппозиции.
Так, 73-летний профессор экономики А.Ван дер Беллен много лет возглавлял партию "зеленых". Во втором туре президентских выборов, состоявшихся 4 декабря 2016 года, он обошел лидера правопопулистской австрийской партии свободы Норберта Хофера, набрав 53,4% голосов.
Также сообщается, что по традиции, правящая коалиция формально направит президенту в день вступления в должность предложение об отставке, которое, как ожидается, глава государства отклонит. При этом коалиция в составе Социал-демократической партии и консервативной Австрийской народной партии переживает серьезный кризис и ведет переговоры о целесообразности сотрудничества.
Как сообщал УНН, П.Порошенко поздравил А.Ван дер Беллена с победой на президентских выборах в Австрии.