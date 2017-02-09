А.Ципрас: твердою позицією Греції є необхідність дотримання мінських угод на Донбасі

“Важливо, щоб були знайдені шляхи врегулювання на сході, і ми вважаємо, що найкращим буде дипломатичний шлях... Твердою позицією грецької сторони є вимога дотримання мінських домовленостей”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Греції заявив, що на Сході України проживає національна меншина етнічних греків, тому конфлікт на Донбасі безпосередньо зачіпає і хвилює Грецію.