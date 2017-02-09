А.Ципрас: твердою позицією Греції є необхідність дотримання мінських угод на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Греція вважає, що конфлікт на Сході України має бути вирішений дипломатичним шляхом, тому сторони мають дотримуватись мінських угод. Про це повідомив прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас за підсумками зустрічі з Президентом України Петром Порошенком, передає УНН.
“Важливо, щоб були знайдені шляхи врегулювання на сході, і ми вважаємо, що найкращим буде дипломатичний шлях... Твердою позицією грецької сторони є вимога дотримання мінських домовленостей”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Греції заявив, що на Сході України проживає національна меншина етнічних греків, тому конфлікт на Донбасі безпосередньо зачіпає і хвилює Грецію.