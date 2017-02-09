А.Ципрас: твердой позицией Греции является необходимость соблюдения минских соглашений на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Греция считает, что конфликт на востоке Украины должен быть решен дипломатическим путем, поэтому стороны должны придерживаться минских соглашений. Об этом сообщил премьер-министр Греции А.Ципрас по итогам встречи с Президентом Украины Петром Порошенко, передает УНН.
"Важно, чтобы были найдены пути урегулирования на востоке, и мы считаем, что лучшим будет дипломатический путь... твердой позицией греческой стороны является требование соблюдения минских договоренностей", - сказал он.
Как сообщал УНН, премьер-министр Греции заявил, что на Востоке Украины проживает национальное меньшинство этнических греков, так конфликт на Донбассе непосредственно затрагивает и волнует Грецию.