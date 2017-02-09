А.Ципрас: конфлікт в Україні хвилює Грецію через етнічних греків

“Для нас зрозуміло: те, що відбувається в чорноморському регіоні — це безпека ЄС. Нас це хвилює безпосередньо, оскільки на сході України проживає значна національна меншина етнічних греків. Тому нам важливо, щоб були знайдені шляхи врегулювання на сході і ми вважаємо, що найкращим буде дипломатичний шлях. Ця ескалація конфлікту, яка відбулася нещодавно і наслідки для населення, — ми цим занепокоєні”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко подякував Греції за тверду підтримку України, зокрема, розповів йому про поточну ситуацію на Донбасі.