А.Ципрас: конфлікт в Україні хвилює Грецію через етнічних греків
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. На Сході України проживає національна меншина етнічних греків, тому конфлікт на Донбасі безпосередньо зачіпає і хвилює Грецію. Про це повідомив прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас за підсумками зустрічі з Президентом України Петром Порошенком, передає УНН.
“Для нас зрозуміло: те, що відбувається в чорноморському регіоні — це безпека ЄС. Нас це хвилює безпосередньо, оскільки на сході України проживає значна національна меншина етнічних греків. Тому нам важливо, щоб були знайдені шляхи врегулювання на сході і ми вважаємо, що найкращим буде дипломатичний шлях. Ця ескалація конфлікту, яка відбулася нещодавно і наслідки для населення, — ми цим занепокоєні”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко подякував Греції за тверду підтримку України, зокрема, розповів йому про поточну ситуацію на Донбасі.