А.Ципрас: конфликт в Украине волнует Грецию из-за этнических греков
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. На востоке Украины проживает национальное меньшинство этнических греков, поэтому конфликт на Донбассе непосредственно затрагивает и волнует Грецию. Об этом сообщил премьер-министр Греции Алексис Ципрас по итогам встречи с Президентом Украины Петром Порошенко, передает УНН.
"Для нас понятно: то, что происходит в черноморском регионе - это безопасность ЕС. Нас это волнует непосредственно, поскольку на востоке Украины проживает значительное национальное меньшинство этнических греков. Поэтому нам важно, чтобы были найдены пути урегулирования на востоке и мы считаем, что лучшим будет дипломатический путь. Эта эскалация конфликта, которая состоялась недавно и последствия для населения, - мы этим обеспокоены", - сказал он.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Грецию за твердую поддержку Украины, в частности, рассказал о текущей ситуации на Донбассе.