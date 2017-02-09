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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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А.Ципрас: конфликт в Украине волнует Грецию из-за этнических греков

Киев • УНН

 • 9881 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. На востоке Украины проживает национальное меньшинство этнических греков, поэтому конфликт на Донбассе непосредственно затрагивает и волнует Грецию. Об этом сообщил премьер-министр Греции Алексис Ципрас по итогам встречи с Президентом Украины Петром Порошенко, передает УНН.

А.Ципрас: конфликт в Украине волнует Грецию из-за этнических греков

"Для нас понятно: то, что происходит в черноморском регионе - это безопасность ЕС. Нас это волнует непосредственно, поскольку на востоке Украины проживает значительное национальное меньшинство этнических греков. Поэтому нам важно, чтобы были найдены пути урегулирования на востоке и мы считаем, что лучшим будет дипломатический путь. Эта эскалация конфликта, которая состоялась недавно и последствия для населения, - мы этим обеспокоены", - сказал он.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Грецию за твердую поддержку Украины, в частности, рассказал о текущей ситуации на Донбассе.

Украинские Национальные Новости

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