А.Ципрас: конфликт в Украине волнует Грецию из-за этнических греков

"Для нас понятно: то, что происходит в черноморском регионе - это безопасность ЕС. Нас это волнует непосредственно, поскольку на востоке Украины проживает значительное национальное меньшинство этнических греков. Поэтому нам важно, чтобы были найдены пути урегулирования на востоке и мы считаем, что лучшим будет дипломатический путь. Эта эскалация конфликта, которая состоялась недавно и последствия для населения, - мы этим обеспокоены", - сказал он.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Грецию за твердую поддержку Украины, в частности, рассказал о текущей ситуации на Донбассе.