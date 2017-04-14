А.Тимощука виключили з Виконкому ФФУ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. На XIX Конгресі Федерації футболу України, котрий відбувся у стінах столичного "Будинку футболу", відбулися зміни серед членів національної асоціації, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФФУ.
Відповідно до рішення Конгресу, зі складу ФФУ виключено Тернопільську обласну федерацію футболу. У постійні члени ФФУ прийнято громадську організацію "Федерація футболу АР Крим" та громадську спілку "Тернопільська обласна федерація футболу", а в асоційовані члени ФФУ - громадську організацію "Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу".
Зазнав кадрових змін і Виконавчий комітет Федерації футболу. Делегати Конгресу проголосували за дострокове припинення повноважень членів Виконкому ФФУ Олександра Коцюбка, В’ячеслава Богуна, Олега Анпілогова, Віктора Гайворонського, Анатолія Тимощука та Володимира Мариновського. У свою чергу, новими членами Виконкому стали Руслан Павлюк, Андрій Гордєєв, Євген Красніков, Максим Єфімов та гравець іспанського "Бетісу" Роман Зозуля.
Зауважимо, що насамкінець відбулося традиційне вручення спеціального призу ФФУ "Честь прапора" клубу, який делегував найбільшу кількість своїх гравців до табору національної збірної команди України. Почесна нагорода дісталася київському "Динамо".
Як повідомляв УНН, А.Тимощук (провів 150 матчів за збірну України) увійшов до тренерського складу пітерського "Зеніт", підписавши угоду із клубом на два роки.