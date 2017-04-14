А.Тимощука исключили из Исполкома ФФУ

Согласно решению Конгресса, из состава ФФУ исключено Тернопольскую областную федерацию футбола. В постоянных членов ФФУ принято общественную организацию "Федерация футбола АР Крым" и общественной союз "Тернопольская областная федерация футбола", а в ассоциированные члены ФФУ - общественная организация "Всеукраинское объединение тренеров по футболу".

Потерпел кадровых изменений и Исполнительный комитет Федерации футбола. Делегаты Конгресса проголосовали за досрочное прекращение полномочий членов Исполкома ФФУ Александра Коцюбко, Вячеслава Богуна, Олега Анпилогова, Виктора Гайворонского, Анатолия Тимощука и Владимира Мариновского. В свою очередь, новыми членами Исполкома стали Руслан Павлюк, Андрей Гордеев, Евгений Красников, Максим Ефимов и игрок испанского "Бетиса" Роман Зозуля.

Заметим, что в конце состоялось традиционное вручение специального приза ФФУ "Честь флага" клуба, который делегировал наибольшее количество своих игроков в лагерь национальной сборной команды Украины. Почетная награда досталась киевскому "Динамо".

Как сообщал УНН, А.Тимощук (провел 150 матчей за сборную Украины) вошел в тренерский состав питерского "Зенит", подписав соглашение с клубом на два года .