А.Тимощук увійшов до тренерського складу пітерського "Зеніту"

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Екс-футболіст збірної України Анатолій Тимощук продовжить кар’єру в тренерському штабі пітерського “Зеніту” в якості помічника Мірчі Луческу. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт “Зеніту”.

Угода між сторонами розрахована на 2 роки.

Варто відзначити, що А.Тимощук раніше отримав від ФФУ ліцензію найвищої категорії.

Примітно, що українець у складі “синьо-біло-блакитних” провів 150 матчів, забив 18 м’ячів, віддав 5 гольових передач, став дворазовим чемпіоном Росії, володарем Суперкубка країни, Кубка і Суперкубка УЄФА.

Додамо також, за свою чималу кар’єру, яка розпочалася у 1996 році, гравець середньої ланки поля захищав кольори “Волині”, “Шахтаря”, “Зеніту”, “Баварії” і “Кайрату”. Тричі ставав чемпіоном і володарем Кубка України, одного разу Суперкубка України, є двократним чемпіоном Німеччини, двічі вигравав Кубок і Суперкубок Німеччини, і разом із “Баварією” тріумфував у Лізі чемпіонів.

Як повідомляв УНН, А.Тимощук входить до топ-12 футболістів по кількості зіграних поєдинків за європейські збірні.

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