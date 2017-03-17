А.Тимощук вошел в тренерский состав питерского "Зенита"

Соглашение между сторонами рассчитано на 2 года.

Стоит отметить, что А.Тимощук ранее получил от ФФУ лицензию высшей категории.

Примечательно, что украинец в составе "сине-бело-голубых" провел 150 матчей, забил 18 мячей, отдал 5 голевых передач, стал двукратным чемпионом России, обладателем Суперкубка страны, Кубка и Суперкубка УЕФА.

Добавим также, за свою немалую карьеру, которая началась в 1996 году, игрок среднего звена поля защищал цвета "Волыни", "Шахтера", "Зенита", "Баварии" и "Кайрата". Трижды становился чемпионом и обладателем Кубка Украины, один раз Суперкубка Украины, является двукратным чемпионом Германии, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок Германии, и вместе с "Баварией" победил в Лиге чемпионов.

Как сообщал УНН, А.Тимощук входит в топ-12 футболистов по количеству сыгранных поединков европейских сборных.