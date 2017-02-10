А.Тимощук оголосив про завершення кар'єри футболіста

"Я не шукаю ніяких клубів. Вирішив спокійно завершити свої футбольні виступи. Поки візьму невелику відпустку не переосмислення нового статусу в своєму житті. Зараз у мене є більше варіантів тренерської роботи, ніж футбольної. На сто відсотків вирішив зупинити виступи на футбольному полі і буду допомагати футболістам, молодим гравцям прагнути та добиватися успіху на футбольних полях", - наголосив А.Тимощук.

Зауважимо, що ФФУ вручила А.Тимощуку тренерську ліцензію найвищої категорії.

Нагадаємо, що за свою чималу кар'єру, яка розпочалася у 1996 році, гравець середньої ланки поля захищав кольори "Волині", "Шахтаря", "Зеніту", "Баварії" і "Кайрату". Тричі ставав чемпіоном і володарем Кубка України, одного разу Суперкубка України, є двократним чемпіоном Німеччини, двічі вигравав Кубок і Суперкубок Німеччини і разом із "Баварєю" тріумфував у Лізі чемпіонів.

Як повідомляв УНН, А.Тимощук у топ-12 гравців по кількості зіграних матчів за європейські збірні.