А.Тимощук объявил о завершении карьеры футболиста

"Я не ищу никаких клубов. Решил спокойно завершить свои футбольные выступления. Пока возьму небольшой отпуск на переосмысление нового статуса в своей жизни. Сейчас у меня есть больше вариантов тренерской работы, чем футбольной. На сто процентов решил остановить выступления на футбольном поле и буду помогать футболистам, молодым игрокам стремиться и добиваться успеха на футбольных полях", - подчеркнул А.Тимощук.

Заметим, что ФФУ вручила А.Тимощуку тренерскую лицензию высшей категории.

Напомним, что за свою немалую карьеру, которая началась в 1996 году, игрок среднего звена поля защищал цвета "Волыни", "Шахтера", "Зенита", "Баварии" и "Кайрата". Трижды становился чемпионом и обладателем Кубка Украины, один раз Суперкубка Украины, является двукратным чемпионом Германии, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок Германии и вместе с "Баварии" победил в Лиге чемпионов.

Как сообщал УНН, А.Тимощук в топ-12 игроков по количеству сыгранных матчей за европейские сборные.