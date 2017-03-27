А.Ситник: створення Антикорупційного суду пришвидшить винесення вироків у справах НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник впевнений, що створення Антикорупційного суду пришвидшить винесення вироків у корупційних справах. Про це він заявив під час зустрічі з представниками Служби спеціальних розслідувань Литовської Республіки Саулюсом Урбанавічюсом, повідомляє прес-служба НАБУ, передає УНН.
"Водночас він (А.Ситник — ред.) вкотре підкреслив і необхідність створення в Україні Антикорупційного суду, завдяки якому розгляд справ, розслідуваних НАБУ, та винесення вироків пришвидшиться“,- йдеться у повідомленні.
При цьому директор НАБУ заявив, що завдяки розслідуванням Бюро зростає ефективність використання державних активів, а робота держпідприємств стала прозорішою.
“Активні дії Бюро змушують потенційних корупціонерів переглядати свою поведінку, бо НАБУ стає на заваді їхнім злочинним намірам”, — сказав А.Ситник.
При цьому Директор Служби спеціальних розслідувань Литовської Республіки Саулюс Урбанавічюс зазначив, що корупція залишається проблемним питанням і для Литви, однак масштаби її менші ніж в Україні.
За його словами, литовська служба працює у тісній взаємодії з Генеральною прокуратурою та має підтримку влади.
“Шкода, що у вашій державі така ситуація. Але, з іншого боку, добре, що ви є і повертаєте державу до життя”, — підкреслив С. Урбанавічус.
Нагадаємо, Вища рада правосуддя не радить ВР ухвалювати законопроект "Про антикорупційні суди"
Як повідомляв УНН, США та ЄС закликали створити в Україні антикорупційний суд.