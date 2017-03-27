А.Сытник: создание Антикоррупционного суда ускорит вынесения приговоров по делам НАБУ

"Вместе с тем он (А.Ситник - ред.) в очередной раз подчеркнул о необходимости создания в Украине Антикоррупционного суда, благодаря которому рассмотрение дел, расследованных НАБУ, и вынесения приговоров ускорится", - говорится в сообщении.

При этом, директор НАБУ заявил, что благодаря расследованием Бюро растет эффективность использования государственных активов, а работа госпредприятий стала прозрачной.

"Активные действия Бюро заставляют потенциальных коррупционеров просматривать свое поведение, потому что НАБУ препятствует их преступным намерениям", - сказал А.Ситник.

При этом директор Службы специальных расследований Литовской Республики Саулюс Урбанавичюс отметил, что коррупция остается проблемным вопросом и для Литвы, однако масштабы ее меньше, чем в Украине.

По его словам, литовская служба работает в тесном взаимодействии с Генеральной прокуратурой и имеет поддержку власти.

"Жаль, что в вашей стране такая ситуация. Но, с другой стороны, хорошо, что вы есть и возвращаете государство к жизни", - подчеркнул С.Урбанавичус.

Напомним, Высший совет правосудия не советует ВР принимать законопроект "О антикоррупционные суды"

Как сообщал УНН, США и ЕС призвали создать в Украине антикоррупционный суд .