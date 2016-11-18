А.Сілуанов: до кінця року дефіцит бюджету Росії становитиме 1,1 трлн рублів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Зниження дефіциту федерального бюджету Росії за найближчі три роки є основою для економічного зростання. Про це на засіданні Держдуми заявив міністр фінансів Росії Антон Сілуанов, передає УНН із посиланням на РІА “Новини”.
Він зазначив, що у 2015 і 2016 роках дефіцит федерального бюджету був чималим і фінансувався за рахунок тих резервів, які були створені за попередні роки.
“За останні два роки ми для фінансування збільшеного дефіциту бюджету використовували 4,7 трлн рублів Резервного фонду, і на кінець поточного року залишок цього джерела, становитиме 1,1 трлн рублів, який буде використовуватися в наступному році для фінансування дефіциту бюджету”, — розповів міністр.
А.Сілуанов зазначив, що великий дефіцит бюджету впливає на інфляцію, на високі процентні ставки, на непрогнозованість курсу національної валюти “з усіма наслідками, що випливають економічними наслідками”.
“Тому уряд при підготовці бюджету на наступні три роки запропонував зниження розбалансування бюджету, дефіциту бюджету щорічно на один процентний пункт ВВП з тим, щоб в 2019 році мати дефіцит бюджету близько 1%”, — сказав міністр.
А.Сілуанов наголосив, що це не самоціль, а умова для забезпечення стійкої економічної політики і основа для економічного зростання.
Раніше повідомлялося, що дефіцит бюджету Росії з початку року виріс у 1,5 рази.