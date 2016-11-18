А.Силуанов: до конца года дефицит бюджета России составит 1,1 трлн рублей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Снижение дефицита федерального бюджета России в ближайшие три года является основой для экономического роста. Об этом на заседании Госдумы заявил министр финансов России Антон Силуанов, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Он отметил, что в 2015 и 2016 годах дефицит федерального бюджета был большим и финансировался за счет тех резервов, которые были созданы в предыдущие годы.
"За последние два года мы для финансирования возросшего дефицита бюджета использовали 4,7 трлн рублей резервного фонда, и на конец текущего года остаток этого источника составит 1,1 трлн рублей, который будет использоваться в следующем году для финансирования дефицита бюджета", - рассказал министр.
А.Силуанов отметил, что большой дефицит бюджета влияет на инфляцию, высокие процентные ставки, на непредсказуемость курса национальной валюты "со всеми вытекающими экономическими последствиями".
"Поэтому правительство при подготовке бюджета на следующие три года предложило снижение разбалансировки бюджета, дефицита бюджета ежегодно на один процентный пункт ВВП с тем, чтобы в 2019 году иметь дефицит бюджета около 1%", - сказал министр.
А.Силуанов отметил, что это не самоцель, а условие для обеспечения устойчивой экономической политики и основа для экономического роста.
Ранее сообщалось, что дефицит бюджета России с начала года вырос в 1,5 раза.