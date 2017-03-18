А.Шевченко зробив остаточний вибір на гру з хорватами
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив склад команди, які вирушать до Австрії на підготовчий збір перед відбірним матчем чемпіонату світу з Хорватією, передає УНН з посиланням на ФФУ.
З числа 35 кандидатів наставник “синьо-жовтих” обрав 27 гравців, з яких і буде визначати основний склад на важливий матч відбору.
Склад національної команди України:
Воротарі: Андрій Пятов, Микита Шевченко (обидва — “Шахтар” Донецьк), Денис Бойко (“Малага” Іспанія).
Захисники: Артем Федецький (“Дармштадт”, Німеччина), Олександр Кучер, Ярослав Ракицький, Іван Ордець, Сергій Кривцов, Богдан Бутко (всі — “Шахтар”), Микола Морозюк (“Динамо” Київ), Микола Матвієнко (“Карпати” Львів).
Півзахисники: Тарас Степаненко, Максим Малишев, Віктор Коваленко (всі — “Шахтар”), Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков (всі — “Динамо”), Руслан Ротань (“Дніпро”), Іван Петряк (“Зоря” Луганськ), Олександр Зінченко (ПСВ, Нідерланди), Євген Коноплянка (“Шальке”, Німеччина), Євген Шахов (ПАОК, Греція), Руслан Маліновський (“Генк”, Бельгія).
Нападники: Артем Кравець (“Гранада”, Іспанія), Роман Зозуля (“Бетіс”, Іспанія), Євген Селезньов (“Карабюкспор”, Туреччина), Артем Бєсєдін (“Динамо”).
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