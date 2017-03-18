А.Шевченко сделал окончательный выбор в игру с хорватами

КИЕВ. 18 марта. УНН. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил состав команды, которые отправятся в Австрию на подготовительный сбор перед отборочным матчем чемпионата мира с Хорватией, передает УНН со ссылкой на ФФУ.