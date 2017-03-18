А.Шевченко сделал окончательный выбор в игру с хорватами
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил состав команды, которые отправятся в Австрию на подготовительный сбор перед отборочным матчем чемпионата мира с Хорватией, передает УНН со ссылкой на ФФУ.
Из числа 35 кандидатов наставник "сине-желтых" выбрал 27 игроков, из которых и будет определять основной состав на важный матч отбора.
Состав национальной команды Украины:
Вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко (оба - "Шахтер" Донецк), Денис Бойко ( "Малага" Испания).
Защитники: Артем Федецкий ("Дармштадт", Германия), Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Иван Ордец, Сергей Кривцов, Богдан Бутко (все - "Шахтер"), Николай Морозюк ("Динамо" Киев), Николай Матвиенко ("Карпаты" Львов).
Полузащитники: Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко (все - "Шахтер"), Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков (все - "Динамо"), Руслан Ротань ("Днепр"), Иван Петряк ("Заря" Луганск) Александр Зинченко (ПСВ, Нидерланды), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Евгений Шахов (ПАОК, Греция), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия).
Нападающие: Артем Кравец ("Гранада", Испания), Роман Зозуля ("Бетис", Испания), Евгений Селезнев ("Карабюкспор", Турция), Артем Беседин ("Динамо").
Напомним, сборная Украины по футболу презентовала новую форму.