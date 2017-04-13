А.Шевченко вирішив організувати стажування українських тренерів у "Челсі"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Головний наставник збірної України Андрій Шевченко вирішив організувати стажування для тренерів національних команд України в лондонському "Челсі", передає УНН з посиланням на сайт "Команда №1".
Під час стажування тренери зможуть не тільки ознайомитися з клубною інфраструктурою і роботою академії, а й подивитися на навчально-тренувальний процес першої команди "Челсі" під керівництвом Антоніо Конте.
"Це хороша ініціатива. Потрібно їхати не тільки в Англію, але і в Іспанію. І не тільки тренерам збірних, а й клубним наставникам. Такий досвід дорогого коштує, це я по собі знаю", - повідомив голова комітету національних збірних ФФУ Мирон Маркевич.
Окрім того, М.Маркевич розповів, що наразі точної дати поїздки немає, проте він не виключив від’їзд тренерів до Англії після матчів 26 туру УПЛ.
Зазначається, що з А.Конте вже досягнута попередня домовленість.
Як повідомляв УНН, футбольна збірна України проведе товариську гру з Мальтою.