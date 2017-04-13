А.Шевченко решил организовать стажировку украинских тренеров в "Челси"

Во время стажировки тренеры смогут не только ознакомиться с клубной инфраструктурой и работой академии, но и посмотреть на учебно-тренировочный процесс первой команды "Челси" под руководством Антонио Конте.

"Это хорошая инициатива. Нужно ехать не только в Англии, но и в Испанию. И не только тренерам сборных, но и клубным наставникам. Такой опыт дорогого стоит, это я по себе знаю", - сообщил председатель комитета национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич.

Кроме того, Маркевич рассказал, что сейчас точной даты поездки нет, однако он не исключил отъезд тренеров в Англию после матчей 26 тура УПЛ.

Отмечается, что с А.Кони уже достигнута предварительная договоренность.

Как сообщал УНН, футбольная сборная Украины проведет товарищескую игру с Мальтой .