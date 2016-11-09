А.Шевченко розглянув можливість проведення збірною Україною зимового збору
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко напередодні відкритого тренування "жовто-блакитних" у Києві розповів про можливе проведення зимового збору, повідомляє УНН з посиланням на ФФУ.
"Я хочу не лише спостерігати за гравцями на матчах, але і подивитися багатьох в тренувальному процесі. Нещодавно піднімав тему про можливо зимовий збір та проведення ряду контрольних поєдинків, в січні чи у лютому, для того, щоб подивитися на кандидатів", - повідомив А.Шевченко.
Окрім того, тренер пояснив, чому наразі так мало кадрових змін у головній команді країни: "Є певний кістяк, колектив, з яким ми розпочали цей цикл. Я хотів би закінчити рік саме з цією командою".
Як повідомляв УНН, наставник "жовто-блакитної" збірної виразив побоювання з приводу стандартних положень та контратак опонентів у майбутній грі з Фінляндією.