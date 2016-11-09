А.Шевченко рассмотрел возможность проведения сборной Украины зимнего сбора

"Я хочу не только наблюдать за игроками на матчах, но и посмотреть многих в тренировочном процессе. Недавно поднимал тему о возможном зимнем сборе и проведении ряда контрольных поединков, в январе или в феврале, для того, чтобы посмотреть на кандидатов", - сообщил А .Шевченко.

Кроме того, тренер объяснил, почему сейчас так мало кадровых изменений в главной команде страны: "Есть определенный костяк, коллектив, с которым мы начали этот цикл. Я хотел бы закончить год именно с этой командой".

Как сообщал УНН, наставник "желто-голубой" сборной выразил опасения по поводу стандартных положений и контратак оппонентов в предстоящей игре с Финляндией .