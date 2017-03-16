А.Шевченко назвав розширений склад збірної України на матч з Хорватією
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив розширений список кандидатів національної команди України для участі у зборі перед відбірним матчем чемпіонату світу зі збірною Хорватії, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.
Розширений список кандидатів національної команди України, до переліку якого увійшли 35 гравців, виглядає наступним чином:
Воротарі: Андрій Пятов, Микита Шевченко (обидва – "Шахтар" Донецьк), Артур Рудько ("Динамо"Київ), Олексій Шевченко ("Зоря" Луганськ), Денис Бойко ("Малага" Іспанія);
Захисники: Артем Федецький ("Дармштадт", Німеччина), Микола Морозюк, Микита Бурда (обидва – "Динамо"), Олександр Кучер, Ярослав Ракицький, Іван Ордець, Сергій Кривцов, Богдан Бутко (всі – "Шахтар"), Микола Матвієнко ("Карпати" Львів).
Півзахисники: Тарас Степаненко, Максим Малишев, Віктор Коваленко (всі – "Шахтар"), Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Денис Гармаш, Володимир Шепелєв (всі – "Динамо"), Руслан Ротань ("Дніпро"), Іван Петряк ("Зоря"), Олександр Зінченко ("ПСВ", Нідерланди), Євген Коноплянка ("Шальке", Німеччина), Євген Шахов ("ПАОК", Греція), Руслан Маліновський ("Генк", Бельгія).
Нападники: Артем Бєсєдін, Роман Яремчук (обидва – "Динамо"), Андрій Борячук ("Шахтар"), Артем Кравець ("Гранада", Іспанія), Роман Зозуля ("Бетіс", Іспанія), Євген Селезньов ("Карабюкспор", Туреччина).
Зазначається, що остаточний склад команди, яка вирушить на підготовчий збір до Австрії наставник "синьо-жовтих" оголосить після матчів 22-го туру чемпіонату України, що відбудуться 17 березня.
Додамо також, поєдинок з лідером групи І Хорватією відбудеться 24 березня на стадіоні "Максімір".
Нагадаємо, А.Шевченко викликав легіонерів-збірників на збори до національної команди.