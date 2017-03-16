А.Шевченко назвал расширенный состав сборной Украины на матч с Хорватией

Расширенный список кандидатов национальной команды Украины, в перечень которого вошли 35 игроков, выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко (оба - "Шахтер" Донецк), Артур Рудько ("Динамо" Киев), Алексей Шевченко ("Заря" Луганск), Денис Бойко ("Малага" Испания).

Защитники: Артем Федецкий ("Дармштадт", Германия), Николай Морозюк, Никита Бурда (оба - "Динамо"), Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Иван Ордец, Сергей Кривцов, Богдан Бутко (все - "Шахтер"), Николай Матвиенко ("Карпаты" Львов).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко (все - "Шахтер"), Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Денис Гармаш, Владимир Шепелев (все - "Динамо"), Руслан Ротань ("Днепр"), Иван Петряк ("Заря"), Александр Зинченко ("ПСВ", Нидерланды), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Евгений Шахов ("ПАОК", Греция), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия).

Нападающие: Артем Беседин, Роман Яремчук (оба - "Динамо"), Андрей Борячук ("Шахтер"), Артем Кравец ("Гранада", Испания), Роман Зозуля ("Бетис", Испания), Евгений Селезнев ("Карабюкспор", Турция).

Отмечается, что окончательный состав команды, которая отправится на подготовительный сбор в Австрию наставник "сине-желтых" объявит после матчей 22-го тура чемпионата Украины, которые состоятся 17 марта.

Добавим также, поединок с лидером группы Хорватией состоится 24 марта на стадионе "Максимир".

Напомним, А.Шевченко вызвал легионеров-сборников на сборы в национальную команду.