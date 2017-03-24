А.Шевченко назвав пресинг головним завданням у грі з хорватами
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. На думку наставника збірної України Андрія Шевченка, нейтралізація дій суперника в середині поля повинна стати ключем до успіху в матчі відбору до Мундіалю-2018 проти Хорватії, що відбудеться у Загребі, передає УНН з посиланням на сайт Федерації футболу України.
"Завдання команди - насамперед, створити певний пресинг в комфортній зоні збірної Хорватії. Це середина поля. Чим більше ми будемо створювати тиск, тим вищими будуть наші шанси", - зауважив А.Шевченко.
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Тренер розповів, що окрім результату у майбутньому протистоянні очікуватиме від підопічних змістовної гри.
"Результат важливий, але досягти його можна різними способами. Для нас важливо домогтися позитивного результату, показавши хорошу гру. Цього я вимагаю від футболістів", - додав коуч.
Нагадаємо, матч збірних України та Хорватії відбудеться сьогодні, 24 березня у Загребі.