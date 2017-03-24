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А.Шевченко назвав пресинг головним завданням у грі з хорватами

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КИЇВ. 24 березня. УНН. На думку наставника збірної України Андрія Шевченка, нейтралізація дій суперника в середині поля повинна стати ключем до успіху в матчі відбору до Мундіалю-2018 проти Хорватії, що відбудеться у Загребі, передає УНН з посиланням на сайт Федерації футболу України.

"Завдання команди - насамперед, створити певний пресинг в комфортній зоні збірної Хорватії. Це середина поля. Чим більше ми будемо створювати тиск, тим вищими будуть наші шанси", - зауважив А.Шевченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: А.Шевченко заявив про віру в футболістів України у грі з Хорватією

Тренер розповів, що окрім результату у майбутньому протистоянні очікуватиме від підопічних змістовної гри.

"Результат важливий, але досягти його можна різними способами. Для нас важливо домогтися позитивного результату, показавши хорошу гру. Цього я вимагаю від футболістів", - додав коуч.

Нагадаємо, матч збірних України та Хорватії відбудеться сьогодні, 24 березня у Загребі.

 

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