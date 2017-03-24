А.Шевченко назвал прессинг главной задачей в игре с хорватами
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. По мнению наставника сборной Украины Андрея Шевченко, нейтрализация действий соперника в середине поля должна стать ключом к успеху в матче отбора к Мундиалю-2018 против Хорватии, который состоится в Загребе, передает УНН со ссылкой на сайт Федерации футбола Украины.
"Задача команды - прежде всего, создать определенный прессинг в комфортной зоне сборной Хорватии. Это середина поля. Чем больше мы будем создавать давление, тем выше наши шансы", - отметил А.Шевченко.
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Тренер рассказал, что кроме результата в будущем противостоянии будет ожидать от подопечных содержательной игры.
"Результат важен, но достичь его можно разными способами. Для нас важно добиться положительного результата, показав хорошую игру. Этого я требую от футболистов", - добавил коуч.
Напомним, матч сборных Украины и Хорватии состоится сегодня, 24 марта в Загребе.