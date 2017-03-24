А.Шевченко назвал прессинг главной задачей в игре с хорватами

"Задача команды - прежде всего, создать определенный прессинг в комфортной зоне сборной Хорватии. Это середина поля. Чем больше мы будем создавать давление, тем выше наши шансы", - отметил А.Шевченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: А.Шевченко заявил о вере в футболистов Украины в игре с Хорватией

Тренер рассказал, что кроме результата в будущем противостоянии будет ожидать от подопечных содержательной игры.

"Результат важен, но достичь его можно разными способами. Для нас важно добиться положительного результата, показав хорошую игру. Этого я требую от футболистов", - добавил коуч.

Напомним, матч сборных Украины и Хорватии состоится сегодня, 24 марта в Загребе.