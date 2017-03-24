А.Шевченко назвал прессинг главной задачей в игре с хорватами

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 31481 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 102197 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 117636 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 176524 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129170 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124356 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116956 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106454 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107499 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103902 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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А.Шевченко назвал прессинг главной задачей в игре с хорватами

А.Шевченко назвал прессинг главной задачей в игре с хорватами

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. По мнению наставника сборной Украины Андрея Шевченко, нейтрализация действий соперника в середине поля должна стать ключом к успеху в матче отбора к Мундиалю-2018 против Хорватии, который состоится в Загребе, передает УНН со ссылкой на сайт Федерации футбола Украины.

"Задача команды - прежде всего, создать определенный прессинг в комфортной зоне сборной Хорватии. Это середина поля. Чем больше мы будем создавать давление, тем выше наши шансы", - отметил А.Шевченко.

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Тренер рассказал, что кроме результата в будущем противостоянии будет ожидать от подопечных содержательной игры.

"Результат важен, но достичь его можно разными способами. Для нас важно добиться положительного результата, показав хорошую игру. Этого я требую от футболистов", - добавил коуч.

Напомним, матч сборных Украины и Хорватии состоится сегодня, 24 марта в Загребе.

 

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