А.Шевченко довикликав трьох футболістів на матч із Фінляндією
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав трьох гравців, які попередньо були у резервному списку кандидатів до національної команди на підготовку до майбутнього матчу національної команди, повідомляє УНН з посиланням на ФФУ.
Іван Петряк з луганської “Зорі”, Віктор Циганков з київського “Динамо” та Артем Довбик з “Дніпра” доповнили число 23 гравців, яких тренерський штаб викликав раніше — для підготовки до матчу кваліфікаційного раунду чемпіонату світу-2018 проти Фінляндії.
Зазначається, що уся команда збереться в селищі Козин під Києвом, 2 червня. Цього ж дня, о 18:30, розпочнеться відкрите тренування “синьо-жовтих” на НСК “Олімпійський”.
Додамо, що таким чином представник “Гранади” Артем Кравець і футболіст “Дніпра” Руслан Ротань опинилися поза викликом рульового “жовто-блакитних”.