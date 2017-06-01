А.Шевченко вызвал трех футболистов на матч с Финляндией
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал трех игроков, которые предварительно были в резервном списке кандидатов в национальную команду для подготовки к предстоящему матчу национальной команды, сообщает УНН со ссылкой на ФФУ.
Иван Петряк с луганской “Зари”, Виктор Цыганков из киевского “Динамо” и Артем Довбик из “Днепра” дополнили число 23 игроков, которых тренерский штаб вызвал раньше — для подготовки к матчу отборочного раунда ЧМ-2018 против Финляндии.
Отмечается, что вся команда соберется в поселке Козин под Киевом, 2 июня. В этот же день, в 18:30, начнется открытая тренировка “сине-желтых” на НСК “Олимпийский”.
Добавим, что таким образом представитель “Гранады” Артем Кравец и футболист “Днепра” Руслан Ротань оказались вне вызовом рулевого “желто-синих”.