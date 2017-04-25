А.Шевченко домігся проведення зимового збору для збірної України

Пропозицію А.Шевченка щодо організації у наступному році зимових зборів національної та молодіжної збірних країни присутні підтримали одноголосно. За словами наставника “синьо-жовтих”, при підготовці збірної важливий кожен день. До того ж, всі суперники “жовто-блакитних” по відбірковому турніру ЧС-2018, крім збірної Косова, узимку проводили товариські матчі, або ж брали участь у міжнародних турнірах. Зокрема, Ісландія та Хорватія на турнірі в Китаї зіграли почергово зі збірними господарів та Чилі, а команда Фінляндії в ОАЕ провела матчі зі збірними Марокко та Словенії.

Як відзначив наставник українського колективу, проведення спільного тренувального збору для національної та молодіжної команд під час зимової паузи у чемпіонаті країни в місцях дислокації провідних клубів дозволить вирішити низку питань.

По-перше, гравці збірної будуть перебувати у національній команді, але в той же час — на очах своїх клубних наставників. По-друге, такий збір допоможе зняти проблему для клубів із пошуком спаринг-партнерів на даному етапі підготовки: збірна зможе провести контрольні поєдинки з українськими команди, чи навіть своєрідний міні-турнір.

Нагадаємо, що А.Шевченко розглядав можливість проведення зимового збору національної команди й на початку 2017-го року.