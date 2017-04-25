А.Шевченко добился проведения зимнего сбора для сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. В "Доме футбола" состоялось рабочее совещание с участием руководства ФФУ, Премьер-лиги, главных тренеров и представителей клубов элитного дивизиона, инициированная наставником национальной сборной Украины Андреем Шевченко. Об этом сообщает ФФУ, передает УНН.
Предложение А.Шевченко по организации в следующем году зимних сборов национальной и молодежной сборных страны присутствующие поддержали единогласно. По словам наставника "сине-желтых", при подготовке сборной важен каждый день. К тому же, все соперники "желто-синих" по отборочному турниру ЧМ-2018, кроме сборной Косово, зимой проводили товарищеские матчи, или же принимали участие в международных турнирах. В частности, Исландия и Хорватия на турнире в Китае сыграли поочередно со сборными хозяев и Чили, а команда Финляндии в ОАЭ провела матчи со сборными Марокко и Словении.
Как отметил наставник украинского коллектива, проведение совместного тренировочного сбора для национальной и молодежной команд во время зимней паузы в чемпионате страны в местах дислокации ведущих клубов позволит решить ряд вопросов.
Во-первых, игроки сборной будут находиться в национальной команде, но в то же время - на глазах своих клубных наставников. Во-вторых, такой сбор поможет снять проблему для клубов с поиском спарринг-партнеров на данном этапе подготовки сборная сможет провести контрольные поединки с украинским команды, или даже своеобразный мини-турнир.
Напомним, что А.Шевченко рассматривал возможность проведения зимнего сбора национальной команды и в начале 2017-го года.