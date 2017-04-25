А.Шевченко добился проведения зимнего сбора для сборной Украины

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 12480 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 72942 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 137159 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109965 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112051 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109578 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102029 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106296 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102988 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
А.Шевченко добился проведения зимнего сбора для сборной Украины

А.Шевченко добился проведения зимнего сбора для сборной Украины

Киев  •  УНН

 • 11714 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В "Доме футбола" состоялось рабочее совещание с участием руководства ФФУ, Премьер-лиги, главных тренеров и представителей клубов элитного дивизиона, инициированная наставником национальной сборной Украины Андреем Шевченко. Об этом сообщает ФФУ, передает УНН.

Предложение А.Шевченко по организации в следующем году зимних сборов национальной и молодежной сборных страны присутствующие поддержали единогласно. По словам наставника "сине-желтых", при подготовке сборной важен каждый день. К тому же, все соперники "желто-синих" по отборочному турниру ЧМ-2018, кроме сборной Косово, зимой проводили товарищеские матчи, или же принимали участие в международных турнирах. В частности, Исландия и Хорватия на турнире в Китае сыграли поочередно со сборными хозяев и Чили, а команда Финляндии в ОАЭ провела матчи со сборными Марокко и Словении.

Как отметил наставник украинского коллектива, проведение совместного тренировочного сбора для национальной и молодежной команд во время зимней паузы в чемпионате страны в местах дислокации ведущих клубов позволит решить ряд вопросов.

Во-первых, игроки сборной будут находиться в национальной команде, но в то же время - на глазах своих клубных наставников. Во-вторых, такой сбор поможет снять проблему для клубов с поиском спарринг-партнеров на данном этапе подготовки сборная сможет провести контрольные поединки с украинским команды, или даже своеобразный мини-турнир.

Напомним, что А.Шевченко рассматривал возможность проведения зимнего сбора национальной команды и в начале 2017-го года.

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