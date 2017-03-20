А.Рева розповів, скільки українців займаються малим та середнім бізнесом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У малому та середньому бізнесі в Україні зайнято лише 25% економічно активного населення працездатного віку. Про це під час засідання Ради регіонального розвитку заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає кореспондент УНН.
"В Україні у малому та середньому підприємництві зайнято лише 25% економічно активного населення працездатного віку, в той час як у країнах ЄС такий показник становить понад 50%", - повідомив А.Рева.
За його словами, інструментом стимулювання розвитку малого бізнесу не повинно бути виключення зайнятих у цій сфері з системи загальнообов'язкового соціального страхування.
"Хочу розвіяти міф щодо масового згортання підприємницької діяльності в Україні. Дані Фіскальної служби свідчать, що за період з 1 січня по 1 березня 2017 року в Україні припинило діяльність 203,7 тис. фізичних осіб підприємців, з яких на загальній системі оподаткування перебувало 175,1 тис.", - сказав А.Рева.
Він уточнив, що понад 90% тих, хто припинив реєстрацію протягом останніх кількох років не здійснювали господарську діяльність і не декларували доходи.
При цьому, за даними А.Реви, реальних підприємців закрилось 20 тис., однак зареєструвалося, за вказаний період, 78 тис. нових підприємців.
Раніше А.Рева повідомив, що за офіційною статистикою, понад 4 млн громадян працює в тіні, тобто кожен четвертий, висока частка зарплат виплачується в конвертах.