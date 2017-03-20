А.Рева рассказал, сколько украинцев занимаются малым и средним бизнесом

"В Украине в малом и среднем предпринимательстве занято только 25% экономически активного населения трудоспособного возраста, в то время как в странах ЕС такой показатель составляет более 50%", - сообщил А.Рева.

По его словам, инструментом стимулирования развития малого бизнеса не должно быть исключение занятых в этой сфере из системы общеобязательного социального страхования.

"Хочу развеять миф о массовом сворачивании предпринимательской деятельности в Украине. Данные Фискальной службы свидетельствуют, что за период с 1 января по 1 марта 2017 года в Украине прекратили деятельность 203,7 тыс. физических лиц предпринимателей, из которых на общей системе налогообложения находилось 175,1 тыс.", - сказал А.Рева.

Он уточнил, что более 90% тех, кто прекратил регистрацию в течение последних нескольких лет не осуществляли хозяйственную деятельность и не декларировали доходы.

При этом, по данным А.Ревы, реальных предпринимателей закрылось 20 тыс., однако зарегистрировалось, за указанный период, 78 тыс. новых предпринимателей.

Ранее А.Рева сообщил, что по официальной статистике, более 4 млн граждан работают в тени, то есть каждому четвертому, высокая доля зарплат выплачивается в конвертах.