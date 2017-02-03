А.Рева прокоментував блокаду залізничної колії на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Позбавлення України вугілля, яке необхідне для електричної енергії, — не найкраща ідея. Про це в ефірі каналу “112 Україна” сказав міністр соціальної політики Андрій Рева, коментуючи ситуацію із блокадою залізничної колії у Луганській області, передає кореспондент УНН.
“Я не думаю, що головна контрабанда — це вугілля, яке постачається з території, яку ми не контролюємо. І в розпал зими ще позбавити Україну вугілля, яке необхідне для виробництва електричної енергії — це не найкраща ідея”, — зауважив він.
Як повідомляв УНН, близько 10 активістів продовжують блокаду залізничної колії у Луганській області.
Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО розпочали третій етап блокади торгівлі з окупантами. Заблокована залізниця Луганськ — Лисичанськ — Попасна.