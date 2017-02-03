А.Рева прокомментировал блокаду железнодорожного пути в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Лишение Украины угля, необходимого для электрической энергии - не лучшая идея. Об этом в эфире канала "112 Украина" сказал министр социальной политики Андрей Рева, комментируя ситуацию с блокадой железнодорожного пути в Луганской области, передает корреспондент УНН.
"Я не думаю, что главная контрабанда - это уголь, который поставляется с территории, которую мы не контролируем. И в разгар зимы еще лишить Украину угля, необходимого для производства электрической энергии - это не лучшая идея", - отметил он.
Как сообщал УНН, около 10 активистов продолжают блокаду железнодорожного пути в Луганской области.
Напомним, 25 января ветераны АТО начали третий этап блокады торговли с оккупантами. Заблокирована железная дорога Луганск - Лисичанск - Попасная.