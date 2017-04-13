А.Рева: до кінця року потреба в субсидіях має зменшитися на третину

"У зв'язку зі зростанням заробітної плати, у зв'язку зі зростанням пенсій, кількість людей, які отримають субсидії, звичайно, буде зменшуватись. Якщо на перше січня 2017 року було 7,5 млн субсидіантів, то в результаті всіх цих подій ми очікуємо, що на перше січня 2018 року їх орієнтовно буде 5 млн, тобто на третину менше", – сказав міністр.

Як повідомляв УНН, раніше А.Рева заявив, що в меморандумі з Міжнародним валютним фондом немає вимоги стосовно обмеження надання субсидій громадянам.