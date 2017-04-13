А.Рева: до конца года потребность в субсидиях должна уменьшиться на треть

“В связи с ростом заработной платы, в связи с ростом пенсий, количество людей, которые получают субсидии, конечно, будет уменьшаться. Если на первое января 2017 года было 7,5 млн субсидиантов, то в результате всех этих событий мы ожидаем, что на первое января 2018 года их ориентировочно будет 5 млн, то есть на треть меньше”, — сказал министр.

Как сообщал УНН, ранее А.Рева заявил, что в меморандуме с Международным валютным фондом отсутствует требование об ограничении предоставления субсидий гражданам.