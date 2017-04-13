А.Рева: до конца года потребность в субсидиях должна уменьшиться на треть

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 40218 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102280 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156435 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116439 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116455 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112516 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104232 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107063 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103559 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153577 просмотра

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А.Рева: до конца года потребность в субсидиях должна уменьшиться на треть

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Правительство ожидает, что к концу года за счет увеличения пенсий и минимальной заработной платы количество заявок на получение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшится на треть. Об этом сообщил журналистам министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает корреспондент УНН

“В связи с ростом заработной платы, в связи с ростом пенсий, количество людей, которые получают субсидии, конечно, будет уменьшаться. Если на первое января 2017 года было 7,5 млн субсидиантов, то в результате всех этих событий мы ожидаем, что на первое января 2018 года их ориентировочно будет 5 млн, то есть на треть меньше”, — сказал министр.

Как сообщал УНН, ранее А.Рева заявил, что в меморандуме с Международным валютным фондом отсутствует требование об ограничении предоставления субсидий гражданам.

Украинские Национальные Новости

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