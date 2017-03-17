А.Парубій: зараз у нас ворог московська орда, як і протягом усього існування України-Руси

“Як і протягом усього існування України-Руси, ворог у нас той самий: московська орда. Підступна і смертоносна. І методи ті ж самі що завжди: розсварити, розділити, спалити й знищити. І на цьому попелищі намагатися оживити кривавого монстра — путінську імперію — понурий простір страху і зла”, — сказав голова ВР.

За його словами, як і сто років тому, Україна стоїть перед тими самими викликами: "Обламавши зуби об українських воїнів, ворог усі сили сконцентрував на розколі країни зсередини. А українське суспільство затоплюють пропагандою зневіри”.

Спікер ВР додав, що Україні потрібна єдність і боєздатна армія, що і є завданням і прямою відповідальністю парламенту.

“Помаранчева Революція 2004 року стала першою відповіддю українців на ці загрози. Українська революція гідності 2014-го — це відповідь українців на ці загрози, на спробу продажної проросійської верхівки на чолі з Януковичем демонтувати нашу незалежність. Далі — пряме вторгнення російських військ, анексія Криму й початок ураїнської війни за незалежність. На Майдані ми були разом і тому перемогли. Аналогій до подій 1917 року дуже багато, але принципових відмінностей більше. Бо попри ворожу пропаганду, попри практичне знищення станом на 2014 рік української армії, ми боремося і стаємо щораз сильнішими. І ми переможемо”, — сказав голова ВР.

На думку А.Парубія, прорахунок ворогів України у тому, що в Україні виросло нове покоління українців-патріотів, які прямо з Майдану вирушили на схід і “зупинили наступ орди, як і добровольці 1917 року”.

Як повідомляв УНН, голова Верховної Ради України Андрій Парубій відкрив урочисте засідання парламенту з нагоди сторіччя українського парламентаризму.