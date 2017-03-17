А.Парубий: сейчас у нас враг московская орда, как и на протяжении всего существования Украины-Руси

"Как и на протяжении всего существования Украины-Руси, враг у нас один и тот же: московская орда. Коварная и смертоносная. И методы те же, что и всегда: рассорить, разделить, сжечь и уничтожить. И в этом пепелище пытаться оживить кровавого монстра - путинскую империю - мрачное пространство страха и зла", - сказал спикер ВР.

По его словам, как и сто лет назад, Украина стоит перед теми же вызовами: "Обломав зубы об украинских воинов, враг все силы сконцентрировал на расколе страны изнутри. А украинское общество затапливают пропагандой неверия".

Спикер ВР добавил, что Украине нужны единство и боеспособная армия, что и является задачей и прямой ответственностью парламента.

"Помаранчевая революция 2004 года стала первым ответом украинцев на эти угрозы. Украинская революция достоинства в 2014-м - это ответ украинцев на эти угрозы, на попытку продажной пророссийской верхушки во главе с Януковичем демонтировать нашу независимость. Далее - прямое вторжение российских войск, аннексия Крыма и начало ураинский войны за независимость. На Майдане мы были вместе и поэтому победили. Аналогий с событиями 1917 года очень много, но принципиальных отличий больше. Потому что, несмотря на вражескую пропаганду, несмотря на практическое уничтожение по состоянию на 2014 год украинской армии, мы боремся и становимся каждый раз сильнее. И мы победим", - сказал глава ВР.

По мнению А.Парубия, просчет врагов Украины в том, что в Украине выросло новое поколение украинских патриотов, которые прямо с Майдана отправились на восток и "остановили наступление орды, как и добровольцы 1917 г.".

Как сообщал УНН, глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий открыл торжественное заседание парламента по случаю столетия украинского парламентаризма.