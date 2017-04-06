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А.Парубій запропонує ПА НАТО ухвалити резолюцію щодо порушення прав людини в ОРДЛО

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій планує відвідати у травні засідання Парламентської Асамблеї НАТО та запропонувати ухвалити резолюцію про порушення прав людини на окупованих територіях. Про це він повідомив на спільному брифінгу із президентом Парламентської Асамблеї НАТО, передає кореспондент УНН.

"Наступне засідання Парламентської Асамблеї відбудеться в Грузії в Тбілісі в травні цього року. І я планую, як і на попередній Парламентській Асамблеї, прибути на цю сесію Парламентської Асамблеї і запропонувати, і сьогодні я запропонував, ініціативу окремої резолюції про порушення прав людини на окупованих територіях, а також закликати до продовження і збільшення санкцій", - заявив А.Парубій.

Нагадаємо, А.Парубій закликав ПА НАТО ухвалити резолюцію щодо російської агресії проти України і Грузії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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