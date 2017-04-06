А.Парубій запропонує ПА НАТО ухвалити резолюцію щодо порушення прав людини в ОРДЛО

"Наступне засідання Парламентської Асамблеї відбудеться в Грузії в Тбілісі в травні цього року. І я планую, як і на попередній Парламентській Асамблеї, прибути на цю сесію Парламентської Асамблеї і запропонувати, і сьогодні я запропонував, ініціативу окремої резолюції про порушення прав людини на окупованих територіях, а також закликати до продовження і збільшення санкцій", - заявив А.Парубій.

Нагадаємо, А.Парубій закликав ПА НАТО ухвалити резолюцію щодо російської агресії проти України і Грузії.